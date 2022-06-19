بلدية سير ـ الضنية تحدد أوقات إخراج النفايات ليلاً

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أعلنت بلدية سير ـ الضنية في بيان، أنه "ضمن خطة التنسيق بين البلدية والمقيمين في البلدة من حيث طريقة رمي القمامة والنفايات والوقت المناسب لإخراجها ورفعها، فقد حددت البلدية أوقات رمي النفايات مساء من بعد المغرب حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل".وتمنت على الأهالي والمقيمين "التعاون والتقيد بالوقت المخصص لإخراجها لتجنب بقائها طيلة النهار ريثما تحملها شاحنات البلدية، ما يسبب تسرب مواد سيئة وروائح كريهة، ويجعلها حقلا خصبا للجراثيم والحشرات والحيوانات التي تنقل الأمراض، خصوصا وأن البلدة ستشهد عمليات إصطياف ستزيد من تعدادها السكاني".وتوجهت البلدية في بيان سابق إلى جميع الأهالي والسكان المقيمين في البلدات المجاورة، بقاعصفرين، بقرصونا والقطين، دعتهم فيه إلى "عدم رميهم النفيات في عدة أماكن من بلدة سير لما يلحقه ذلك من أضرار، وبالتالي التأثير السلبي على البيئة أولا والضغط المالي الذي لم نعد قادرين على تحمله، خصوصا مع ما يهدد بعدم قدرتنا على جمعها وتصريفها والتخلص منها، لذلك نتمنى على الجميع عدم رميها في نطاق بلدتنا".