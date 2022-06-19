ظهور مسلح في هذه المنطقة... ما القصة؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال مسلح بين عائلتين في محيط جسر "ابو علي" في طرابلس تخلله اطلاق كثيف للنار دون تسجيل اصابات، وتعمل قوة من الجيش على فرض طوق امني في المكان بعد انتشار مجموعة من المسلحين.