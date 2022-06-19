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لبنان

بكمين محكم.. مروّجو مخدّرات في قبضة قوى الأمن

Lebanon 24
19-06-2022 | 07:25
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات سرية الضاحية في وحدة الدرك الاقليمي لمكافحة عمليات تجارة المخدرات وترويجها، توافرت معلومات حول قيام شخصين على متن دراجة آليّة بترويج المخدرات في محلة حي السلم.
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على الفور، قامت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي بتكثيف الدوريات، وتمكنت من تحديد مكانهما وتوقيفهما بكمين محكم، وهما:

خ. ح. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة)
ع. ف. (مواليد عام 2004، لبناني الجنسيّة)
بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات، وصرّحا عن مكان وجود البضاعة، والأموال، وذلك في داخل شقة (خ. ح.) في حي السلم- شارع البعلبكي. وبعد مداهمة الشقّة من قبل دوريّة من الفصيلة، لم يتم العثور على أيّ مواد ممنوعة. وافادت زوجته ان المدعو (م. ن -مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة) قد أخذ الأموال والمواد الممنوعة.

 بناء عليه، تمت مداهمة منزل هذا الأخير في حيّ السلّم، وألقي القبض عليه.

 بتفتيشه والمنزل، لم يتم العثور على ممنوعات. وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وأنّه قد سلم المبلغ المالي والمخدرات للمدعو (ه. د.) الملقب بـ "هادي العميد".

وبمحصّلة إجماليّة، تم ضبط /7/ اكياس من حشيشة الكيف، ومبلغ /3،400،000/ ل.ل.  و/70/ دولار اميركيّ، و /3/ هواتف خلويّة من جميع الموقوفين. كما اعترفوا بقيامهم بترويج المخدرات لصالح أحد الأشخاص ويدعى (ع. ع.) الملقب بـ "السفينة".

أودع الموقوفون المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المتورّطين.
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