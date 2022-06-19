رئيس عصابة سرقة دراجات نارية في قبضة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 19 / 6 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بئر العبد ــــ الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ق) لترؤسه عصابة سرقة دراجات نارية في المنطقة المذكورة. وقد اعترف الموقوف بسرقة عشرات الدراجات النارية.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.