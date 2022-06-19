Advertisement

لبنان

اتحاد نقابات العمال يدعو لاعلان العصيان المدني الشامل: لا تغيير الا في الشارع

Lebanon 24
19-06-2022 | 07:59
A-
A+
Doc-P-963579-637912479416481733.jpg
Doc-P-963579-637912479416481733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL) النقابي كاسترو عبد الله، تأييده دعوة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي الى توحيد الصفوف في وجه السلطة وحكومتها والى اعلان العصيان المدني الشامل.
Advertisement
 
وقال في بيان: "نحن في الاتحاد الوطني نشد على اياديكم بدعوتكم ونعلن وقوفنا الى جانبكم والى جانب كل القطاعات والفئات الشعبية والنقابية والعمالية والتعليمية والمهنية والروابط والنقابات في القطاع العام بالدعوة الى العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن".
 
وأكد أنه "لا تغيير الا في الشارع، ولا اسقاط لهذه المنظومة الفاسدة الا بإعلان العصيان المدني"، داعيا القطاع العام بكل اداراته الرسمية الى "ملاقاتنا في منتصف الطريق لاعلان العصيان المدني الذي بات الخيار الاوحد امام شعبنا في مواجهتنا المطلبية المفتوحة مع حكومة صندوق النقد الدولي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:17 | 2022-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:21 | 2022-06-19
15:00 | 2022-06-19
14:24 | 2022-06-19
14:18 | 2022-06-19
14:11 | 2022-06-19
14:06 | 2022-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website