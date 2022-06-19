Advertisement

لبنان

"النادي اللبناني لليخوت" استنكر الاعتداء على مركزه في تحوم

Lebanon 24
19-06-2022 | 09:01
A-
A+
Doc-P-963588-637912513782663522.jpg
Doc-P-963588-637912513782663522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكر "النادي اللبناني لليخوت"، في بيان، "قيام مجموعة من 15 شخصا بالتعدي على مركز النادي واحتلال شرفته والعبث بالعدة الخاصة بالنادي والاعتداء على أعضائه، الذين كانوا موجودين في المركز الكائن على شاطئ تحوم".
Advertisement

ولفت النادي إلى أن "المعتدين دخلوا إلى المركز من العقار المحاذي له والمتنازع عليه".

ودعا الأجهزة المختصة الى "الكشف وبأسرع وقت على مركز النادي واتخاذ التدابير اللازمة بحق المعتدين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:17 | 2022-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:21 | 2022-06-19
15:00 | 2022-06-19
14:24 | 2022-06-19
14:18 | 2022-06-19
14:11 | 2022-06-19
14:06 | 2022-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website