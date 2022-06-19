"النادي اللبناني لليخوت" استنكر الاعتداء على مركزه في تحوم

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استنكر "النادي اللبناني لليخوت"، في بيان، "قيام مجموعة من 15 شخصا بالتعدي على مركز النادي واحتلال شرفته والعبث بالعدة الخاصة بالنادي والاعتداء على أعضائه، الذين كانوا موجودين في المركز الكائن على شاطئ تحوم".ولفت النادي إلى أن "المعتدين دخلوا إلى المركز من العقار المحاذي له والمتنازع عليه".ودعا الأجهزة المختصة الى "الكشف وبأسرع وقت على مركز النادي واتخاذ التدابير اللازمة بحق المعتدين".