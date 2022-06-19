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لبنان

وقفة احتجاجية لموظفي وزارة الزراعة غداً

Lebanon 24
19-06-2022 | 09:11
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صدر عن تجمع موظفي وزارة الزراعة، بالتنسيق مع رابطة موظفي الادارة العامة، البيان التالي:
"قرر موظفو وزارة الزراعة اجراء وقفة احتجاجية رمزية امام السرايا الحكومية يوم الاثنين الساعة 11 للمطالبة بتصحيح الأجور وانصاف موظف الادارة العامة، في ظل الضائقة الاقتصادية التي نشهدها".
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ودعا التجمع الى "مشاركتنا وقفتنا من كل الوزارات، عل صوتنا يخرق صمتهم المستفز".
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