وقفة احتجاجية لموظفي وزارة الزراعة غداً

صدر عن تجمع موظفي وزارة الزراعة، بالتنسيق مع رابطة موظفي الادارة العامة، البيان التالي:



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ودعا التجمع الى "مشاركتنا وقفتنا من كل الوزارات، عل صوتنا يخرق صمتهم المستفز". "قرر موظفو وزارة الزراعة اجراء وقفة احتجاجية رمزية امام السرايا الحكومية يوم الاثنين الساعة 11 للمطالبة بتصحيح الأجور وانصاف موظف الادارة العامة، في ظل الضائقة الاقتصادية التي نشهدها".ودعا التجمع الى "مشاركتنا وقفتنا من كل الوزارات، عل صوتنا يخرق صمتهم المستفز".