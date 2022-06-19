في مختلف المناطق... اشتباكات عائلية بالجملة والسلاح سيد الموقف

تزداد في الآونة الأخيرة الاشتباكات العنيفة والمسلحة بين العائلات في مختلف المناطق اللبنانية بسبب بعض الخلافات على الأراضي او الأموال او بعض الامور الأخرى.

واللافت انه في مختلف هذه الاشتباكات يتم استخدام السلاح ما يؤدي الى وقوع اكثر من اصابة في صفوف المتقاتلين وما يدفع الجيش الى التدخل والعمل على تطويق الاجواء المتوترة.

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وبعد الاشتباكات التي حصلت منذ أيام قليلة في احدى قرى وادي خالد في عكار وبعد الاشتباكات التي وقعت في طرابلس بين عائلتين قبل ظهر اليوم، أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تطور خلاف بين عائلتين من التركمان في بلدة عدّوس الى اشتباكات مسلحة ما استدعى حضور دورية من الجيش لملاحقة مطلقي النار.