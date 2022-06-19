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لبنان

آلان عون: لم يعد هناك أكثريات جامدة في مجلس النواب

Lebanon 24
19-06-2022 | 09:25
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اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون أن "المعركة على مقعد أمين السر في مجلس النواب كانت قوية والغلبة لمن يستطيع تركيب التفاهمات مع المجموعات الأخرى".

وأضاف عون في حديث للـ"أم تي في": "لم يعد هناك أكثريات جامدة في مجلس النواب والتفاهمات سنقوم بها على الملفات والحكومة الحالية عملت أكثر من غيرها بالقدرة التي تملكها وقامت بعمل مقبول".
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ورداً على سؤال حول الاستشارات، قال عون: "لم نجتمع كتكل بعد للبت بموضوع تسمية الرئيس نجيب ميقاتي أم لا"، مضيفا "على الكتل النيابية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه ناسها للبدء بمسار آخر فأولاً يجب البتّ بملف ترسيم الحدود وبعده انتخاب رئيس جمهورية جديد للبدء بمرحلة جديدة".

وتابع "في ملف ترسيم الحدود نحن لا نزال بحالة تفاوض على منطقة متنازع عليها والموقف اللبناني لم يُحدّد بعد وهناك حماس أميركي للحسم بالموضوع لأن الجميع مستعجل لتأمين كميات غاز إضافية لأوروبا".

وأضاف "في ملف الكهرباء البنك الدولي ربط المساعدات بتطبيق الشروط والإصلاحات وفي 31 تشرين الأول العهد سينتهي حكماً وعلى الجميع القيام بحساباتهم على هذا الأساس واليوم علينا عبور مرحلة الاستشارات وإمكانية تشكيل الحكومة وبعدها البحث في اسم رئيس جمهورية جديد".
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