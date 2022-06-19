بوشكيان بحث مع النقابات الزراعية في إضراب موظفي القطاع العام

بحث وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان مع النقابات الزراعية، في لقاء اقيم في منزله في كساره، في كارثة الاضراب المفتوح لموظفي القطاع العام وعدم استلام محصول القمح من المزارعين.



وشكا كل من رئيس تجمع المزارعين ابراهيم الترشيشي ورئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر كارثة الاضراب وضياع الموسم، ووعد بوشكيان بقرار الاسبوع المقبل "يقضي بمنع استيراد البرغل من الخارج لدعم مزارعي القمح لتصريف القمح اللبناني القاسي وعدم تصديره". وأكد بوشكيان البحث في موضوع الاضراب مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم.

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