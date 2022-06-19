تدابير سير بين عاليه وبحمدون... اليكم التفاصيل

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي:ستقوم فرق من وزارة الأشغال العامة والنقل بتعبيد الطريق الممتد من بعد مفرق عاليه باتجاه بحمدون، وذلك اعتباراً من الساعة 9،00 وحتى الساعة 16،00 من تاريخ الغد 20-6-2022، مما سيؤدي الى تضييق الطريق طيلة فترة تنفيذ الأعمال.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.