Advertisement

لبنان

تدابير سير بين عاليه وبحمدون... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-06-2022 | 10:04
A-
A+
Doc-P-963602-637912552264117447.jpg
Doc-P-963602-637912552264117447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:



 ستقوم فرق من وزارة الأشغال العامة والنقل بتعبيد الطريق الممتد من بعد مفرق عاليه باتجاه بحمدون، وذلك اعتباراً من الساعة 9،00 وحتى الساعة 16،00 من تاريخ الغد 20-6-2022، مما سيؤدي الى تضييق الطريق طيلة فترة تنفيذ الأعمال.
Advertisement

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:17 | 2022-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:21 | 2022-06-19
15:00 | 2022-06-19
14:24 | 2022-06-19
14:18 | 2022-06-19
14:11 | 2022-06-19
14:06 | 2022-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website