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لبنان

توقيف أكبر عصابة لترويج المخدرات في المنية

Lebanon 24
17-06-2022 | 17:28
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بعملية نوعية، تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشمال من توقيف اكبر عصابة لترويج المخدرات في منطقة المنية وضواحيها .
وتم توقيف ثلاثة مروجين وكمية كبيرة من المخدرات وتبلغ ٢٧٣ كف حشيش يقدر وزنهم ب ٥٥ كيلو .
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افراد العصابة الموقوفة هم (ب س) (ع س) (س ع)
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مخدرات

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