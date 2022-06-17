توقيف أكبر عصابة لترويج المخدرات في المنية

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بعملية نوعية، تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشمال من توقيف اكبر عصابة لترويج المخدرات في منطقة المنية وضواحيها .وتم توقيف ثلاثة مروجين وكمية كبيرة من المخدرات وتبلغ ٢٧٣ كف حشيش يقدر وزنهم ب ٥٥ كيلو .افراد العصابة الموقوفة هم (ب س) (ع س) (س ع)