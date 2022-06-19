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لبنان

خبر مهم عن البنزين.. اليكم آخر المستجدات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2022 | 11:19
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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن لا أزمة محروقات والأمور متجهة الى الحلحلة اعتباراً من يوم غد الاثنين.
وفي حديث لـ"لبنان 24" لفت الى ان الأمور ايجابية داعياً المواطنين الى عدم الهلع، ومشيراً الى ان البضاعة متوافرة لدى الشركات وهناك باخرة أفرغت حمولتها مؤخراً.
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وختم: "المحروقات ستتوافر اعتباراً من صباح الغد على كامل الأراضي اللبنانية".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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