بخاري يلتقي البزري.. ما الذي تم بحثه؟

التقى سفير المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالله بخاري اليوم، النائب عبد الرحمن البزري.



وجرى خلال اللقاء، وفق بيان عن السفارة السعودية، تناول التطورات المستجدة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، اضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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