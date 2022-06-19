وزير الأشغال أطلق مزايدة السوق الحرّة في المطار

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إعتبر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن "زيادة إيرادات المطار مسار نستمر به"، معلناً "إطلاق مزايدة السوق الحرة في المطار عبر إدارة المناقصات، بحيث تفض العروض في 14 تموز المقبل".وأشار الى أن "سعر الافتتاح 850 مليار ل.ل، وعن كل راكب 3,5 دولارات، وان الإطلاع والحصول على دفتر الشروط يتمّان عبر ديوان المديرية العامة للطيران المدني".