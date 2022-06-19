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لبنان

الجميّل: إما حكومة متحررة وإما الفوضى

Lebanon 24
19-06-2022 | 13:00
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غرّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لا يمكن للبنان ان يتحمل تضييع وقت وقلّة مسؤولية. اما ان يكون للبلد حكومة متحررة من مصالح المافيا ومن هيمنة حزب الله لتتمكن من فعل ما يجب فعله واما الفوضى. 
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موقف الكتل يوم الخميس له تداعيات مصيرية. ادعو كل نائب يتحلى بضمير وطني للالتفاف حول شخصية واحدة قادرة على تشكيل هكذا حكومة". 
 
 
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