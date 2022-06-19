الجميّل: إما حكومة متحررة وإما الفوضى

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غرّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لا يمكن للبنان ان يتحمل تضييع وقت وقلّة مسؤولية. اما ان يكون للبلد حكومة متحررة من مصالح المافيا ومن هيمنة حزب الله لتتمكن من فعل ما يجب فعله واما الفوضى.موقف الكتل يوم الخميس له تداعيات مصيرية. ادعو كل نائب يتحلى بضمير وطني للالتفاف حول شخصية واحدة قادرة على تشكيل هكذا حكومة".