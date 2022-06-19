حدثٌ رائع في أعالي الشوف.. ما هو؟ (صورة)

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حلقت المظلة الشراعية، وللمرة الأولى في منطقة الشوف، فوق غابة أرز الباروك كنشاط جديد لتعزيز سياحة المغامرات في المنطقة، وذلك بدعم جزئي من مؤسسة رينه معوض ضمن مشروع ميدوزا MEDUSA الممول من الإتحاد الاوروبي تحت برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط "حوض البحر المتوسط" 2014- 2020 (ENI CBC MED).وإنطلق المشروع خلال احتفال أقيم في فارمفيل التابعة لمشروع سيزار في الباروك، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة رينه معوض النائب ميشال معوض، النائب مارك ضو، داليا جنبلاط، القاضي نجيب بيراق ممثلا وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، وزيرة الإعلام السابقة منال عبد الصمد، مديرة مشروع ميدوزا لوتيسيا بعيني، مدير محمية أرز الشوف نزار هاني وفريق العمل، صاحب مشاريع سيزار سيزار محمود وفريق العمل، إلى رؤساء البلديات وممثلين عن المؤسسات الخيرية والأهالي.