أسلحة حربية تستخدم بقوّة.. اشتباكات مسلّحة تخرق ليل بعلبك

أدّت خلافات عائليّة في بلدة عدوس - بعلبك، إلى إطلاق نار من أسلحة حربية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.



Advertisement كذلك، فقد فتحت سرية درك بعلبك تحقيقاً بالحادث. وفي التفاصيل، فإنّ الخلاف وقع بين "ع.ع." و "ص.ع."، وتطور إلى إطلاق نارٍ كثيف. وعلى الأثر، تدخلت قوّة من الجيش وعملت على وقف الاشتباكات المسلّحة، والعملٍ جارٍ على ملاحقة مطلقي النار.كذلك، فقد فتحت سرية درك بعلبك تحقيقاً بالحادث.