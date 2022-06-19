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لبنان

أسلحة حربية تستخدم بقوّة.. اشتباكات مسلّحة تخرق ليل بعلبك

Lebanon 24
19-06-2022 | 14:06
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أدّت خلافات عائليّة في بلدة عدوس - بعلبك، إلى إطلاق نار من أسلحة حربية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
وفي التفاصيل، فإنّ الخلاف وقع بين "ع.ع." و "ص.ع."، وتطور إلى إطلاق نارٍ كثيف. وعلى الأثر، تدخلت قوّة من الجيش وعملت على وقف الاشتباكات المسلّحة، والعملٍ جارٍ على ملاحقة مطلقي النار. 
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كذلك، فقد فتحت سرية درك بعلبك تحقيقاً بالحادث.
 
 

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