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لبنان

إضراب موظفي الدولة.. هل ما زال مستمراً؟

Lebanon 24
19-06-2022 | 14:11
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أكّدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، اليوم الأحد، استمرارها بإضرابها المفتوح إلى حين تحقيق مطالب الموظفين.
وجاء في البيان: "عطفاً على البيان الصادر عن الرابطة بتاريخ 2022/6/8 والذي أوردت فيه مطالبها المحقة، وأعلنت بموجبه الإضراب العام والمفتوح، وبعد مضي ما يزيد على الأسبوع من دون أن تلقى مطالبنا آذاناً صاغيةً من المسؤولين، نشكر جميع الزملاء على حسن تجاوبهم وإلتزامهم المشرف، ونؤكد الإستمرار بالإضراب المفتوح الى حين تحقيق المطالب".
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