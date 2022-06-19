تعديلات على أسعار الإنترنت في لبنان.. هكذا أصبحت مؤخراً

أبلغ عددٌ من موزعي الإنترنت المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، بأن التسعيرة الجديدة النهائية للانترنت سيتم اعتمادها اعتباراً من مطلع شهر تموز المقبل.

واعتباراً من أول حزيران، احتسب عددٌ من موزعي الانترنت قيمة الفاتورة بناء للتعرفة الجديدة، لكن ما تبين هو أن هناك تعديلات إضافية سيتم ادخالها على الرّسم النهائي، ما يعني أنّ سعر الانترنت قد يثبت حالياً بين 500 و 650 ألف ليرة للسرعة العادية، وبين 650 و 750 ألف ليرة لبنانية للسرعة التي حظيت بتعديلات إضافيّة.