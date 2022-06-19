Advertisement

لبنان

تعديلات على أسعار الإنترنت في لبنان.. هكذا أصبحت مؤخراً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-06-2022 | 14:18
A-
A+
Doc-P-963644-637912704229121051.jpg
Doc-P-963644-637912704229121051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبلغ عددٌ من موزعي الإنترنت المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، بأن التسعيرة الجديدة النهائية للانترنت سيتم اعتمادها اعتباراً من مطلع شهر تموز المقبل.
واعتباراً من أول حزيران، احتسب عددٌ من موزعي الانترنت قيمة الفاتورة بناء للتعرفة الجديدة، لكن ما تبين هو أن هناك تعديلات إضافية سيتم ادخالها على الرّسم النهائي، ما يعني أنّ سعر الانترنت قد يثبت حالياً بين 500 و 650 ألف ليرة للسرعة العادية، وبين 650 و 750 ألف ليرة لبنانية للسرعة التي حظيت بتعديلات إضافيّة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2022-06-20
06:00 | 2022-06-20
05:00 | 2022-06-20
02:00 | 2022-06-20
07:13 | 2022-06-20
07:11 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website