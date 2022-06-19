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لبنان

رسالة من وزير السياحة الى بلدية الغبيري.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
19-06-2022 | 14:24
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شكر وزير السياحة المهندس وليد نصّار بلدية الغبيري بشخص رئيسها السيد معن الخليل على تجاوبها السريع والمباشرة بتنظيف الطرقات الدولية المحيطة بمطار بيروت الدولي، بالتزامن مع انطلاق الموسم السياحي لصيف 2022 وحملة وزارة السياحة.
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وأكدّ نصّار في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي متابعته اليومية للتفاصيل كافة التي من شأنها تجميل الطرقات والتي تعكس صورة بلدنا الحقيقية والجميلة أمام السيّاح والمغتربين، بالإضافة إلى المشاكل التي تحصل في حرم المطار والروائح المنبعثة من المزارع والمسالخ الواقعة في محيطه، واعداً بالعمل على حلّها مع الوزارات والسلطات المعنية في وقت قريب.
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