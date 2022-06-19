المكتب التربوي لـ"أمل": حريصون على أن تُجرى الإمتحانات الرسمية في مواعيدها

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قال المكتب التربوي لحركة "أمل" في بيان إن "المكتب التربوي لحركة أمل حريص كل الحرص على أن تجرى الإمتحانات في مواعيدها، ويعتبر أن هذا الاستحقاق الوطني ضرورة من أجل الإبقاء على مستوى الشهادة الرسمية".وأضاف البيان: "إن المكتب التربوي إلى جانب حرصه على إجراء الإمتحانات، يؤكد على وقوفه إلى جانب روابط المعلمين والأساتذة في مطالبهم المحقة لجهة الحصول على البدل المالي بحيث يستطيعون الوصول الى مراكز عملهم".وتابع: "وإذ يلفت إلى إشارته إلى أن مصير الإمتحانات في العناية المركزة، إنما أراد من ذلك حث المعنيين على إنصاف المراقبين في الإمتحانات بهدف إجرائها وليس إلغائها لأنه يدرك حجم المعاناة التي يعيشها الأساتذة والمعلمون".وختم: "أخيرا يدعو المكتب التربوي المركزي لحركة أمل أصحاب النوايا السيئة والأقلام الرخيصة إلى الكف عن الإصطياد بالماء العكر رحمة بالطلاب والأساتذة".