إطلاق نار كثيف في عين الحلوة.. ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان24" بأنه تم سماع إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة - صيدا.

وبحسب المعلومات، فقد تبيّن أن إطلاق النار سببه الابتهاج بحفل زفاف يُجرى هناك.