Advertisement

لبنان

اتحاد نقابات الأفران في لبنان لوزير الاقتصاد: ندعوك لمكاشفة شفافة

Lebanon 24
19-06-2022 | 15:48
A-
A+
Doc-P-963657-637912758606078845.jpeg
Doc-P-963657-637912758606078845.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر اتحاد نقابات الأفران في لبنان بياناً جاء فيه: ‏

 ‏"بعد جملة تصريحات لوزير الاقتصاد ومدير مكتب الحبوب لم تكن ‏واضحة لدينا وبعد اشتداد وطأة أزمة الخبز والطحين ببعض المناطق ‏اللبنانية وفتح سوق سوداء للخبز كما حصل ويحصل بالطحين سابقا" ‏وحاليا" وبعد انقطاع مادة الطحين عن بعض الافران بسبب اقفال نصف ‏المطاحن ابوابها اتصلنا بالوزير عدة مرات للدعوة الى اجتماع طارئ في ‏وزارة الاقتصاد يجمع المطاحن ونقابة الافران ومدير مكتب الحبوب ‏ومستشاريه وممثل عن رئيس الحكومة لنضع النقاط على الحروف ، ‏وحل المشكلة . ‏
Advertisement

الا ان الرد لم يأت الا في الاعلام المرئي والمسموع ونحن كاتحاد نقابات ‏للافران يهمنا ان تصل الحقيقة كما هي الى الشعب والمسؤولين .لذلك ‏ندعو وزير الاقتصاد ومدير مكتب الحبوب والمطاحن والافران والاعلام ‏الى مكاشفة شفافة بملف القمح والطحين والخبز ليعلم الشعب اللبناني من ‏الجهة المقصرة التي فتحت بازار السرقة والتهريب والاحتكار والسوق ‏السوداء . ‏

نحن لا نتجنى على احد ولكن لن نقبل اتهاما عشوائيا يصرف في السياسة ‏على حساب قطاع يعمل على تأمين رغيف الخبز ليلا نهارا .‏

وذلك نهار الاثنين الواقع في 20/6/2022 الساعة الواحدة ضهرا ‏

المكان مطعم الساحة طريق المطار".‏
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2022-06-20
06:00 | 2022-06-20
05:00 | 2022-06-20
02:00 | 2022-06-20
07:13 | 2022-06-20
07:11 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website