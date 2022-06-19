اتحاد نقابات الأفران في لبنان لوزير الاقتصاد: ندعوك لمكاشفة شفافة

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أصدر اتحاد نقابات الأفران في لبنان بياناً جاء فيه: ‏‏"بعد جملة تصريحات لوزير الاقتصاد ومدير مكتب الحبوب لم تكن ‏واضحة لدينا وبعد اشتداد وطأة أزمة الخبز والطحين ببعض المناطق ‏اللبنانية وفتح سوق سوداء للخبز كما حصل ويحصل بالطحين سابقا" ‏وحاليا" وبعد انقطاع مادة الطحين عن بعض الافران بسبب اقفال نصف ‏المطاحن ابوابها اتصلنا بالوزير عدة مرات للدعوة الى اجتماع طارئ في ‏وزارة الاقتصاد يجمع المطاحن ونقابة الافران ومدير مكتب الحبوب ‏ومستشاريه وممثل عن رئيس الحكومة لنضع النقاط على الحروف ، ‏وحل المشكلة . ‏الا ان الرد لم يأت الا في الاعلام المرئي والمسموع ونحن كاتحاد نقابات ‏للافران يهمنا ان تصل الحقيقة كما هي الى الشعب والمسؤولين .لذلك ‏ندعو وزير الاقتصاد ومدير مكتب الحبوب والمطاحن والافران والاعلام ‏الى مكاشفة شفافة بملف القمح والطحين والخبز ليعلم الشعب اللبناني من ‏الجهة المقصرة التي فتحت بازار السرقة والتهريب والاحتكار والسوق ‏السوداء . ‏نحن لا نتجنى على احد ولكن لن نقبل اتهاما عشوائيا يصرف في السياسة ‏على حساب قطاع يعمل على تأمين رغيف الخبز ليلا نهارا .‏وذلك نهار الاثنين الواقع في 20/6/2022 الساعة الواحدة ضهرا ‏المكان مطعم الساحة طريق المطار".‏