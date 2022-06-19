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لبنان

"أمن الدولة" يضبطُ كمية من الطحين الفاسد.. في أي منطقة؟

Lebanon 24
19-06-2022 | 15:54
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دهم مكتب أمن الدولة - بنت جبيل مديرية النبطية الاقليمية، مؤسسة لبيع الطحين في بلدة مجدل سلم.
 
وبعد الكشف عليها، تبين وجود كمية من الطحين منتهية الصلاحية. وإثر ذلك، جرى ختم المحل بالشمع الأحمر بإشراف القضاء المُختص.
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