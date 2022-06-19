وزير الاقتصاد يحسم الجدل بشأن القمح والطحين. هذا ما كشفه

أكّد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إن "الاعتمادات بشأن القمح ما زالت موجودة"، معتبراً أن "تجار الأزمات يستغلون المواطن ويسرقون الدولة"، وقال: "أرفض مقترح اتحاد نقابات الافران و"بدن يحاربوني" لأني أعطيت أرقام دقيقة جداً لـمصرف لبنان ووزارة الاقتصاد، وقد دخل أكثر من 35 ألف طن من القمح إلى لبنان وإختفوا ونلاحق تجار الأزمات ".

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وأردف: "سأقدم إخباراً غداً حول ملف الطحين والقمح وستبدأ الملاحقات ابتداء من يوم الغد. ملف الطحين والقمح من الملفات التي أصبحت مسيسة لاستهدافي وسنلاحق من يسرق القمح، وهناك عصابات تريد أن تحرم الناس لقمة الخبز".



وتابع: مجبورون على التعامل مع صندوق النقد الدولي بالرغم من صعوبة الخطوات الاقتصادية المطالب بها ونحن بحاجة لقيادات لديها "رْكاب". وفي الشأن الاقتصادي العام، لفت سلام إلى أن "لديه تحفظات على خطة التعافي باعتبار أنها لم تتحدث عن النمو الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "المطلوب اليوم هو أن يكون لدينا خطة قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد".وتابع: مجبورون على التعامل مع صندوق النقد الدولي بالرغم من صعوبة الخطوات الاقتصادية المطالب بها ونحن بحاجة لقيادات لديها "رْكاب".











