تغريدة جديدة.. ماذا قال جميل السيد عن النفط والغاز؟

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بالخلاصة: الفقراء إزدادوا فقراّ، والأغنياء إزدادوا غِنىً، والطبقة المتوسطة التي تضم 80% من الشعب وكل موظفي الدولة، هذه الطبقة إنقرضت! ماذا بعد؟! الذين نهبوا الدولة وأفلسوا الناس يوهمونكم بأنّ ثروة الغاز والنفط ستنقذكم، مخطئ من يظن أنّ من نهَبَ ما فوق الأرض لن ينهب ما تحت البحر".

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