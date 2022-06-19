في طرابلس.. الجيش يوقف سارقاً بـ"الجرم المشهود"

ألقى الجيش القبض على أحد الأشخاص أثناء محاولته السرقة في منطقة القبة - طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد اقتيد الموقوف إلى التحقيق، على أن يتمّ تسليمه لاحقاً إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.