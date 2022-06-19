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لبنان

الاستشارات النيابية بين الصيرورة والتأجيل!

Lebanon 24
19-06-2022 | 17:00
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كتبت "الأنباء" الكويتية: الأنظار في لبنان على يوم الخميس المقبل، حين يفترض أن تجري الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، أو تؤجل عملا بسياسة التعطيل المعتمدة، وفي حال اجرائها يصدر مرسوم التكليف عن القصر الجمهوري توا، ام يعلق كسواه، في انشوطة المصلحة الشخصية لصهر العهد، المكبل بالعقوبات الاميركية. (الأنباء الكويتية)
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