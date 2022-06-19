مستشفى تقبض نقداً عوضاً عن البطاقات المصرفية

ترفض مستشفى الجامعة الأميركية سداد نفقات الإستشفاء بالبطاقات المصرفية اللبنانية، مقابل القبض نقداً بالليرة أو بالدولار على تسعيرة شراء الدولار الواحد بمبلغ ٣٥ ألف ليرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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