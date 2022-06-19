دولرة الحركة التجارية قد يؤمّن حاجات المركزي من العملة الخضراء

يعتبر وزير مالية سابق أن تشجيع مصرف لبنان على دولرة الحركة التجارية من شأنه أن يؤمن بعض حاجات المركزي من العملة الخضراء لتمويل إستيراد المحروقات والقمح والأدوية المدعومة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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