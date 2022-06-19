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لبنان

أمين عام جديد للقوات اللبنانية

Lebanon 24
19-06-2022 | 22:33
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يتسلم منسق قضاء عاليه في القوات اللبنانية إميل مكرزل، اليوم، منصب الأمين العام للحزب بدلاً من غسان يارد الذي أُبلغ باستبعاده عبر مدير مكتب رئيس الحزب إيلي براغيد، لا عبر جعجع بشكل رسمي، ما اعتبره يارد بحسب المصادر "قلة احترام". وتشير المصادر الى أن النائبة ستريدا جعجع هي وراء إقالة يارد بسبب "أخطاء انتخابية"، كما زكّت اختيار مكرزل المقرّب منها منذ أيام سجن جعجع، وكجائزة ترضية له لعدم ترشيحه في الانتخابات بسبب معارضة وليد جنبلاط انضمامه الى اللائحة في دائرة الشوف - عاليه. وسيلي هذا التغيير مناقلات أخرى في مراكز ملحقة بالأمانة العامة.
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