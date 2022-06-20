تجارة مخدرات... توقيف 5 أشخاص في هذا المخيم!

تمكنت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم البداوي، ليلا من توقيف 5 أشخاص على تخوم المخيم على خلفية تجارة مخدرات، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".

وتم تسليم الموقوفين فورا الى مخابرات الجيش.