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لبنان

تجارة مخدرات... توقيف 5 أشخاص في هذا المخيم!

Lebanon 24
20-06-2022 | 00:50
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تمكنت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم البداوي، ليلا من توقيف 5 أشخاص على تخوم المخيم على خلفية تجارة مخدرات، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وتم تسليم الموقوفين فورا الى مخابرات الجيش.
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القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة

مخيم البداوي

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