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لبنان

بو صعب يتحرك بين المقار الرئاسية: ٣ ملفات اساسية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2022 | 01:30
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منذ انتخابه نائبا لرئيس مجلس النواب، ينشط النائب الياس بو صعب على خط الاتصالات بين المقار الرسمية من اجل الدفع قدما في معالجة بعض الملفات العالقة فضلا عن دوره في ملف ترسيم الحدود البحرية بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.  

وبحسب معلومات "لبنان24 "، فان بو صعب تحرك في عطلة الاسبوع تجاه عين التينة والسراي الحكومية من أجل حل ٣ ملفات اساسية وهي ملف ترقية ضباط الجيش في دورة 91 ـ 92 وتعيين مأموري الاحراج، والتعيينات في محاكم التمييز، والتقى لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. ويلتقي بو صعب اليوم سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان.

وتنقل مصادر مطلعة على الاجواء الدبلوماسية، ارتياحا دبلوماسيا لتبوء بو صعب موقع نائب رئيس مجلس النواب، لاعتبارات تتصل بعلاقته الجيدة مع مختلف الاطراف السياسية وانفتاحه على الجميع وادائه السياسي منذ ان كان وزيرا للتربية

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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