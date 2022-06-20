رسالة هوكشتاين "المشفّرة"

لوحظ أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين "الغائب عن السمع" هذه الأيام، إستهل جولته البيروتية المكوكية الأخيرة بـ"رسالة مشفرة" تمثلت بحرصه على أن تكون اليرزة إحدى محطاته الأولى تأكيدًا من واشنطن على مكانة الجيش ومتانة علاقة قائده العماد جوزاف عون الإستراتيجية بالإدارة الأميركية بعيدًا عن محاولات التشويش والتحريض على موقف المؤسسة العسكرية من قضية الترسيم الحدودي، خصوصًا أن موقف عون بعد اللقاء ، والذي أكد فيه وقوف المؤسسة العسكرية خلف القرار السياسي، جاء لينفي كل كلام تحريضي معروف المصدر لغايات ابعد من الترسيم ، ولها علاقة بالإستحقاق الرئاسي.