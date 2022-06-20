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لبنان

إقتراح لحل ازمة عمال المعاينة الميكانيكية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2022 | 03:15
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تعد هيئة إدارة السير والآليات والمركبات دفتر شروط لمناقصة جديدة للمعاينة الميكانيكية بعد إقفال أبواب مراكز المعاينة من قِبل القضاء نتيجة  التجاوزات التي حصلت من قبل الشركة التي كانت تديرها  وبعد إنتهاء عقدها مع الدولة.

وتنطلق هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في هذا الموضوع من اولوية حل قضية عمّال المعاينة الميكانيكية الذين باتوا بلا رواتب، اضافة الى اعادة العمل الى هذا  المرفق وموظفيه  في آنٍ معاً.

وبحسب المعطيات فقد وضعت هيئة ادارة السير شرطا ضمن  ضمن  المناقصة يقضي بالاستعانة  بالموظفين الحاليين ، وضم خدماتهم من أجل ديمومة إستفادتهم من الضمان وتعويضاتهم لسنين الخدمة .

أما بالنسبة لرواتبهم المتوقفة حالياً ، فإن الهيئة تقترح الطلب من "شركة فال" التي مدد لها العقد حوالى ست سنوات إضافية بعد السنوات التسع  الأساسية أن تقوم بدفع الرواتب طيلة فترة الإقفال ، الى حد الوصول للإنتهاء وإنجاز المناقصة ، وأن هذه الإقتراحات سوف تُطرح على وزير الداخلية بسام مولوي لأخذ الموافقة عليها في الأيام المقبلة .

وفي سياقٍ آخر ، تسعى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الى التخفيف من معاناة المواطنين ومأساتهم أمام أبواب الهيئة وخاصةً في الدكوانة ، حيث أن طوابير السيارات التي تنتظر للكشف والتسجيل .فبسبب عدم توافر  الكهرباء والمازوت تفتح  ابواب المركز يومين فقط كل أسبوع ، وستسعى الهيئة عبر منظمة غير حكومية لتركيب نظام طاقة شمسية متطور يكفي إستهلاك كل الإدارة وأقسامها من الكهرباء ويوفر أموال طائلة على خزينة الدولة .

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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