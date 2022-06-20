Advertisement

لبنان

نازك الحريري هنأت الآباء في عيدهم: لنبذ لغة العنف والابتعاد عن التجاذبات السياسية

Lebanon 24
20-06-2022 | 01:27
A-
A+
Doc-P-963742-637913109208534317.jpeg
Doc-P-963742-637913109208534317.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنّأت السيدة نازك رفيق الحريري في بيان، "الآباء في لبنان والعالم بعيد الأب ، مورد العطاء والتاني،" متمنية أن "تكون مناسبةً لعودة روح الأمان والطمأنينة التي تحملها الأبوة الى وطننا الحبيب لبنان" ، رافعة "التحية لكل أب يسعى جاهداً لتخطي تحديات الحياة بإيمان وثبات حتى يؤمن لعائلته حياة كريمة في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبناننا الغالي."
Advertisement

وتوجَّهت "بالمناجاة إلى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان خير أب في عائلته الصغيرة وفي عائلته الكبيرة لبنان . فقد كان مفهوم الابوة بالنسبة إليه يتجلى بثلاث قيم العلم والاخلاق والعطاء وقد جسد الأبوة الصادقة بالمسؤولية الوطنية والانسانية . وأخذ بيد الاجيال تلو الاجيال وزرع فيها المحبة والعطاء والطموح والمواطنة . واستطاع بالعزم والاصرار تحقيق احلامهم ورؤيتهم في رفع شأن لبنان ورفع اسمه بين الأمم ."

ودعت إلى" نبذ لغة العنف ولنبتعد عن التجاذبات والاصطفافات السياسية ولنجدد محبتنا تجاه لبناننا ، لبنان الأب الحاضن والراعي لجميع ابنائه ولنتحمل مسؤولياتنا كاملة تجاه وطننا الحبيب لنحافظ على وجه لبنان ، وطن الرسالة ، وأن نرفع عنه المخاطر المتربصة به ولا نطفىء بأيدينا شعلة الحرية والسيادة والعدالة التي أوقدها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن بأرواحهم الطاهرة ."

واعتبرت انه" على الرغم من الظروف المريرة والصعبة التي نمر بها والتي أرهقت كاهل شعب وطننا الحبيب لبنان ، لم يضاف أي إنجاز يذكر على إنجازات رئيسنا الشهيد رفيق الحريري الانسانية والصحية والاجتماعية والإنمائية والوطنية."
وختمت:" كل عيد أب والآباء جميعاً بألف خير. رحم الله من علم وعمر وحرر،  رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2022-06-20
06:00 | 2022-06-20
05:00 | 2022-06-20
02:00 | 2022-06-20
07:13 | 2022-06-20
07:11 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website