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لبنان
نازك الحريري هنأت الآباء في عيدهم: لنبذ لغة العنف والابتعاد عن التجاذبات السياسية
Lebanon 24
20-06-2022
|
01:27
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هنّأت السيدة نازك رفيق الحريري في بيان، "الآباء في لبنان والعالم بعيد الأب ، مورد العطاء والتاني،" متمنية أن "تكون مناسبةً لعودة روح الأمان والطمأنينة التي تحملها الأبوة الى وطننا الحبيب لبنان" ، رافعة "التحية لكل أب يسعى جاهداً لتخطي تحديات الحياة بإيمان وثبات حتى يؤمن لعائلته حياة كريمة في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبناننا الغالي."
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وتوجَّهت "بالمناجاة إلى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان خير أب في عائلته الصغيرة وفي عائلته الكبيرة لبنان . فقد كان مفهوم الابوة بالنسبة إليه يتجلى بثلاث قيم العلم والاخلاق والعطاء وقد جسد الأبوة الصادقة بالمسؤولية الوطنية والانسانية . وأخذ بيد الاجيال تلو الاجيال وزرع فيها المحبة والعطاء والطموح والمواطنة . واستطاع بالعزم والاصرار تحقيق احلامهم ورؤيتهم في رفع شأن لبنان ورفع اسمه بين الأمم ."
ودعت إلى" نبذ لغة العنف ولنبتعد عن التجاذبات والاصطفافات السياسية ولنجدد محبتنا تجاه لبناننا ، لبنان الأب الحاضن والراعي لجميع ابنائه ولنتحمل مسؤولياتنا كاملة تجاه وطننا الحبيب لنحافظ على وجه لبنان ، وطن الرسالة ، وأن نرفع عنه المخاطر المتربصة به ولا نطفىء بأيدينا شعلة الحرية والسيادة والعدالة التي أوقدها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن بأرواحهم الطاهرة ."
واعتبرت انه" على الرغم من الظروف المريرة والصعبة التي نمر بها والتي أرهقت كاهل شعب وطننا الحبيب لبنان ، لم يضاف أي إنجاز يذكر على إنجازات رئيسنا الشهيد رفيق الحريري الانسانية والصحية والاجتماعية والإنمائية والوطنية."
وختمت:" كل عيد أب والآباء جميعاً بألف خير. رحم الله من علم وعمر وحرر، رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري."
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