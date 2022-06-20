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لبنان

لحوم هندية تغزو الأسواق: مُطابقة للمواصفات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2022 | 03:30
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عاد الأمن الغذائي مجدداً إلى الواجهة بعد الحديث عن مخاوف من شراء اللحوم الهندية المستوردة التي تغزو الأسواق وتتردد اخبار أنها غير مُطابقة للمواصفات.

فمع الارتفاع الجنوني للأسعار والسلع الغذائية، لجأ العديد من اللبنانيين لشراء اللحوم المجلدة لكون أسعارها مقبولة وأقل كلفة، فسعر كيلو اللحم الهندي على سبيل المثال بلغ  174 ألفاً في مقابل نحو 300 ألف ليرة للحم الطازج.

وفي هذا الإطار، يوضح أحد تجّار اللحوم" أنّ التقنية المُعتمدة في نقل اللحوم الهندية هي نفسها المعتمدة في نقل اللحوم البرازيلية والأوروبية والأميركيّة وغيرها، وتصل هذه اللحوم ضمن مستوعبات مبرّدة تتراوح الحرارة فيها بحدود الـ18 درجة تحت الصفر، وبالتالي ما من داعٍ للهلع".

وأكد"عدم وجود لحوم فاسدة في الأسواق اللبنانية"، مشيراً إلى ان "وزارة الزراعة تخضع اللحوم الهندية كغيرها للكشوفات والفحوص اللازمة قبل عرضها في الأسواق".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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