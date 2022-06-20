هل اقترب موعد جواب هوكشتاين؟ وما الخطوة التالية؟

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التسريبات السلبية التي انتشرت امس والتي ارتبطت بالإجابة الاسرائيلية لم تستكمل بأجواء رسمية او برد اميركي واضح على الجانب اللبناني. كل ما في الامر ان الاجواء بدأت تميل نحو السلبية في ظل مرور الايام على زيارة هوكشتاين من دون اي رد واضح بالتوازي مع استمرار الخطوات الاستفزازية الاسرائيلية.فتيل الاشتباك المرجّح يرتبط بشكل شبه حصري بإستكمال اسرائيل عملية استخراج الغاز من حقل كاريش من دون الوصول لاي تسوية حدودية تؤدي إلى ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وهذا الامر قد يؤدي الى إنفلات الامور بعد التهديد الصريح وغير القابل للتأويل، للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.في حال صحت التسريبات السلبية، نكون امام تحول غير متوقع، اذ ان تل ابيب ومن خلفها واشنطن والدول الاوروبية يحاجة ماسة للغاز من البحر المتوسط في اطار معركتهم الاستراتيجية مع روسيا، وعليه فإن دفعهم الامور نحو التوتر العسكري لا يعد منطقيا في ظل هذه الظروف.فالدخول في مواجهة عسكرية مع لبنان قد يؤدي بشكل كبير الى تعطيل اي امكانية لاستخراج النفط من شواطئ فلسطين المحتلة وليس فقط من حقل كاريش،وهذا سيكون بمثابة هدية لموسكو وضربة قاسمة لاوروبا لن تتمكن من احتواء تداعياتها، لذلك فإن الذهاب نحو التصعيد لا يزال حتى اليوم امرا غير مرغوب غربيا.من كل ما تقدم تكمن اهمية الجواب الذي يجب ان يحمله او يبلغه المبعوث الاميركي للجانب اللبناني، اذ إن امكانية فتح ابواب للنقاش والتفاوض حول الخطوط والحدود ليس امرا محرما، بل قد يكون عاملا من عوامل التهدئة شرط ان يترافق مع ايقاف عملية الاستخراج الاسرائيلية من كاريش، بحسب مصدر لبنان رسمي .من غير الواضح حتى الان المدى الزمني الذي وضعه حزب الله لنفسه قبل القيام بأي عمل امني او عسكري ضد الباخرة الاسرائيلية، فالبعض يقول ان ابلاغ لبنان رسميا بالاجابة الاسرائيلي سيكون لحظة بدء العد العكسي واخرون يعتبرون ان لحظة الاستخراج الاسرائيلية ستكون هي عامل التفجير الاول. وفي الحالتين فان الايام المقبلة ستحمل اجابة حول مسار التطورات المقبلة في هذا الملف.