في ذكرى رحيله.. فيديو نادر لتشييع عاصي الرحباني قبل 36 عاماً

يُصادف يوم غد الثلاثاء 21 حزيران، مرور 36 عاماً على وفاة المؤلف الموسيقي عاصي الرحباني، زوج الفنانة القديرة "فيروز".

في العام 1986، توفي الرحباني في مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت، بعد صراعٍ طويل مع المرض، وقد نُقل جثمانه من الحمرا إلى كنيسة مار الياس في أنطلياس على الرغم من انقسام العاصمة بيروت إلى شطرين، غربي وشرقي، بسبب الحرب التي كانت قائمة آنذاك.

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حينها، استطاعت جنازة عاصي الرحباني أن توحّد الوطن، إذ تجاوزت المعابر المقفلة، وجعلت بيروت تنفتح على بعضها رغم ويلات الحرب.

وفي تلك الذكرى، نشرت ابنة الرحباني، ريما، مقطع فيديو يوثق يوم تشييع عاصي الرحباني يوم 21 حزيران 1986، وفيه ظهرت السيدة فيروز وشقيقي عاصي الفنانين الراحلين منصور والياس الرحباني.