بشأن الرواتب وبدل النقل.. إليكم ما كشفه أحد الوزراء

قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إنّ "نسب الزيادات على الرواتب والأجور وبدل النقل لا تُحاكي معاناة الناس"، موضحاً أن "الزيادات التي تُقدّم يُصرح عنها في الضمان الإجتماعي"، وأضاف: "القطاع الخاص مرِنٌ أكثر من القطاع العام، وعدلنا بدل النقل، وأصبح 95 ألف ليرة".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت بيرم إلى أن "لجنة المؤشر في حالة استنفار دائم"، مؤكداً أن "هذا الأمر لم يحصل في السابق"، وأردف: "المساعدة الاجتماعية تم ربطها في السابق بالحضور 3 أيام لكن حين ارتفع سعر صفيحة البنزين اختلف الأمر، والدولة مقصرة في دفع مستحقات الضمان الاجتماعي".