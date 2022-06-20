Advertisement

لبنان

ابي رميا: هذه شروط التيار لرئاسة الحكومة

Lebanon 24
20-06-2022 | 02:56
A-
A+
Doc-P-963763-637913159987854984.jpg
Doc-P-963763-637913159987854984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد النائب سيمون أبي رميا في حديث الى صوت كل لبنان، ان تكتل لبنان القوي لم يقرّر بعد الاسم الذي سيطرحه لرئاسة الحكومة، جازماً الا صحة لما يقال عن مفاوضات او شروط في هذا الإطار.
وإذ أكد ابي رميا الا تواصل حتى الساعة بين التيار الوطني الحر والرئيس نجيب ميقاتي، لفت الى ان موقف التيار الرافض لتسمية الرئيس ميقاتي قد يتعدل وفقاً لبعض المستجدات.
Advertisement
ورداً على سؤال حول طبيعة هذه المستجدات، قال ابي رميا ان أي التزام بخريطة طريق حول خطة التعافي والاولويات الحالية للمواطن اللبناني قد يبدل خيار التيار.
واعتبر ابي رميا ان رئيس الحكومة المقبل قد لا يتمتع بأكثرية موصوفة نظراً للتشتت الحاصل في المجلس النيابي.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:50 | 2022-06-20
17:25 | 2022-06-20
17:10 | 2022-06-20
17:00 | 2022-06-20
16:57 | 2022-06-20
16:34 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website