ابي رميا: هذه شروط التيار لرئاسة الحكومة

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أكد النائب سيمون أبي رميا في حديث الى صوت كل لبنان، ان تكتل لبنان القوي لم يقرّر بعد الاسم الذي سيطرحه لرئاسة الحكومة، جازماً الا صحة لما يقال عن مفاوضات او شروط في هذا الإطار.وإذ أكد ابي رميا الا تواصل حتى الساعة بين التيار الوطني الحر والرئيس نجيب ميقاتي، لفت الى ان موقف التيار الرافض لتسمية الرئيس ميقاتي قد يتعدل وفقاً لبعض المستجدات.ورداً على سؤال حول طبيعة هذه المستجدات، قال ابي رميا ان أي التزام بخريطة طريق حول خطة التعافي والاولويات الحالية للمواطن اللبناني قد يبدل خيار التيار.واعتبر ابي رميا ان رئيس الحكومة المقبل قد لا يتمتع بأكثرية موصوفة نظراً للتشتت الحاصل في المجلس النيابي.