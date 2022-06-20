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لبنان

ابو الحسن: لا شيء محسوماً بعد في تسمية رئيس للحكومة

Lebanon 24
20-06-2022 | 03:03
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اعلن النائب هادي ابو الحسن لا شيء محسوماً بعد في تسمية رئيس للحكومة، موضحاً في حديث عبر صوت كل لبنان ان الاتصالات مع الحلفاء قد تحتاج التواصل حتى الربع الساعة الاخير، علماً ان اللقاء الديمقراطي سيعقد اجتماعاً يوم غد.
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وحدد ابو الحسن مواصفات للحكومة الجديدة ورئيسها، ابرزها ان يكون لديها رؤية واضحة وبرنامج قابل للتطبيق بخطوات عملية محدودة في ظل الاستحقاقات الداهمة التي تنتظر البلاد.
ورداً على سؤال حول ما اذا كان التباين بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر سيؤدي الى قبول اعادة تسميته، قال ابو الحسن ان المسالة مرتبطة بالالتزامات والبرنامج من دون ان يستبعد ان تكون لعبة مفاوضات من قبل التيار.
وعن المشاركة في الحكومة، قال ابو الحسن ان اللقاء الديمقراطي لن يشارك بشكل مباشر الا ان طائفة الموحدين الدروز ستتمثل انطلاقاً من الميثاقية وما يمليه الدستور.  
 
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