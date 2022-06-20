خبرٌ "إيجابي" عن الأجور والضمان.. ما هو؟

أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنه تمّ الإتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور المسجل لدى الضمان الاجتماعي إلى 2 مليون و 600 ألف ليرة، معتبراً أن تلك الخطوة ستنعكس على الذين يُحالون إلى التقاعد.

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، قال الأسمر: "نحنُ بحالة غير طبيعية والدعم كان عشوائياً. المطلوب هو التوافق السياسي لأن ذلك يؤدي إلى حدّ أدنى من الاستقرار، في حين أن التحركات يجب أن تكون مدروسة".



وأردف: "خلال 3 اشهر استطعنا رفع الاجور من 2 مليون إلى 2 مليون و 600 ألف ليرة، وقانون تمديد المهل أوقف كل الضرائب. مع هذا، نحنُ نتباحث لكي يتم دفع تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين على سعر المنصة 12 الف ليرة، لكن هذا الأمر بحاجة الى قانون".



وأكمل الأسمر: "هناك 420 ألف موظف مسجل في الضمان ولا يحق لأي رب عامل التصريح عن راتب أي موظف دون 2 مليون و 600 ألف ليرة، وهذا يعطي الضمان مداخيل اضافية". وأكمل الأسمر: "هناك 420 ألف موظف مسجل في الضمان ولا يحق لأي رب عامل التصريح عن راتب أي موظف دون 2 مليون و 600 ألف ليرة، وهذا يعطي الضمان مداخيل اضافية".