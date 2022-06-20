Advertisement

لبنان

خبرٌ "إيجابي" عن الأجور والضمان.. ما هو؟

Lebanon 24
20-06-2022 | 03:12
A-
A+
Doc-P-963770-637913168793501856.jpg
Doc-P-963770-637913168793501856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنه تمّ الإتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور المسجل لدى الضمان الاجتماعي إلى 2 مليون و 600 ألف ليرة، معتبراً أن تلك الخطوة ستنعكس على الذين يُحالون إلى التقاعد.
Advertisement

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، قال الأسمر: "نحنُ بحالة غير طبيعية والدعم كان عشوائياً. المطلوب هو التوافق السياسي لأن ذلك يؤدي إلى حدّ أدنى من الاستقرار، في حين أن التحركات يجب أن تكون مدروسة". 

وأردف: "خلال 3 اشهر استطعنا رفع الاجور من 2 مليون إلى 2 مليون و 600 ألف ليرة، وقانون تمديد المهل أوقف كل الضرائب. مع هذا، نحنُ نتباحث لكي يتم دفع تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين على سعر المنصة  12 الف ليرة، لكن هذا الأمر بحاجة الى قانون".

وأكمل الأسمر: "هناك 420 ألف موظف مسجل في الضمان ولا يحق لأي رب عامل التصريح عن راتب أي موظف دون 2 مليون و 600 ألف ليرة، وهذا يعطي الضمان مداخيل اضافية".
 




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:50 | 2022-06-20
17:25 | 2022-06-20
17:10 | 2022-06-20
17:00 | 2022-06-20
16:57 | 2022-06-20
16:34 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website