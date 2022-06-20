الى طلاب "البروفيه"... اقرأوا هذا الخبر!

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أشار مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية خالد فايد، إلى أن وزير التربية يزور جميع المناطق ليؤكّد حرصه على إجراء الإمتحانات الرسمية بالرغم من كل ما تمرّ به البلاد واللجان تعمل يومياً للتحضير لهذا الإستحقاق.فايد وفي حديثٍ عبر "صوت لبنان"، قال: "التحضيرات على قدمٍ وساق بالنسبة لامتحانات الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية، وإلغاء الشهادة المتوسطة ليس وارداً "لا من قريب ولا من بعيد" في الوقت الراهن والوزير يقوم بعملٍ حثيث مع الجهات المانحة لتقديم البدلات الإضافية للأساتذة والمراقبين والمصححين".وأضاف: "كان هناك مشاركة دائمة من أساتذة القطاع الخاص في مراقبة الإمتحانات الرسمية وكان هناك حديث لإصدار مرسوم يُعزّز هذا العمل من دون خلق صدام أو تحدٍّ مع التعليم الرسمي".