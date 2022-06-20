عطية : ميقاتي الاوفر حظاً لتأليف الحكومة العتيدة

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اعتبر النائب سجيع عطية ان "الرئيس نجيب ميقاتي هو الاوفر حظاً لتشكيل الحكومة العتيدة"، واعلن ان "نواب الشمال سيكشفون عن موقفهم اليوم بعد الاجتماع عصراً"، موضحاً ان "تسميتهم للرئيس ميقاتي مشروطة بان يكون هناك وزارة لعكار او للقاء".وأكد في حديث لـ"صوت كل لبنان" ان "الصورة ستتضح اليوم حول تأليف كتلة تجمع نواب الشمال وعدد من النواب المستقلين او لا في ضوء الاجتماع الذي سيُعقد في منزل النائب نبيل بدر والذي سيضم 12 نائباً".وختم مشددا على "وجوب ان تتمثل الكتل النيابية كافة في الحكومة لضمان الانسجام مع المجلس النيابي المتنوع".