بشأن البنزين.. إليكم ما حصل صباحاً

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ "معظم المحطات في مختلف المناطق تسلّمت البنزين اعتباراً منذ الساعة السادسة صباحاً".

وأوضحت المصادر أنّ "الطوابير ستبدأ بالتلاشي اليوم، إذ باتت المحروقات متوفرة، وبالتالي لا أزمة".