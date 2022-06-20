دولار "صيرفة".. هل سيتغيّر اليوم؟

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنه مع بداية الأسبوع، هناك توقعات بأن يُحافظ دولار منصة "صيرفة" على استقراره، اليوم الإثنين، أي أنه قد يبقى عند سعر 24900 ليرة لبنانية.

وأوضحت المصادر أن العمل بالتعميم رقم 161 مستمر، وعلى أساسه تستمرّ العمليات النقدية على مختلف الحسابات، مشيرة إلى أن المصارف حالياً تلتزمُ بكوتا السحوبات التي أبلغت بها من قبل مصرف لبنان.