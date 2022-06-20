الخطة الامنية حول مخالفات السير دخلت حيز التنفيذ... إليكم الممنوع والمسموح!

دخلت الخطة الامنية المتعلقة مخالفات السير، والتي كشف عنها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، حيّز التنفيذ، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".

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وكان قد، اعطى مولوي، تعليماته الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتكليف شرطة بيروت بالبدء اعتبارا من صباح اليوم بحملة لتوقيف جميع السيارات التي تقوم بالنقل العام بواسطة لوحات خصوصية او لوحات عمومية مزورة، كذلك توقيف الدراجات النارية المخالفة لقانون السير واجراء المقتضى القانوني بحقها في مدينة بيروت.



هذا وسيتابع مولوي شخصياً الاجراءات المتخذة على ان يتم استكمالها تباعاً على كل الاراضي اللبنانية، وفق بيان وزارة الداخلية.