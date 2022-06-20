وقفة لمتطوعي الدفاع المدني في رياض الصلح... ما السبب؟

نفذ متطوعو الدفاع المدني وقفة تضامنية مع زميلهم المتطوع إياد الأشقر الذي ما زال موقوفًا منذ حادثة ضهر البيدر، وحدادًا على أرواح ضحايا الحادثة، في ساحة رياض الصلح، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".

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